世行下调2013年全球经济展望 称发达国家拖后腿

路透华盛顿1月15日 - 世界银行周二大幅下调2013年全球经济展望,认为发达国家经济复苏意外乏力拖累全球经济成长.

世行在半年度全球经济展望报告中预计,今年全球国内生产总值(GDP)增幅将由上年的2.3%微升至2.4%.在6月公布的上一份报告中,世行曾预期2013年全球经济成长将达到3.0%.

"从时间上看,我们认为6月预期的复苏有所推迟,开始时间要更接近2013年第一季末,以及第二季初,而不会在更早发生,"报告的主要作者Andrew Burns表示.(完)

(编译 梁睿雪; 审校 张涛)

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