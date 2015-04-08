世行行长金墉称亚投行等新银行是盟友而非竞争对手

世界银行行长金墉周二表示，世行将与中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)共同努力，扶贫并为基建项目提供资金。金墉称打算下周在IMF和世界银行春季会议期间与中国官员会面，讨论合作事宜。他提到，世界银行与亚投行可以为基础设施项目共同提供融资，或者在地区一体化工作中展开合作。路透