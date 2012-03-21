独家：新兴国家或提名两候选人角逐世行行长

消息人士周二表示，尼日利亚财政部长Ngozi Okonjo-Iweala和哥伦比亚前财长Jose Antonio Ocampo很有可能被提名为世界银行行长。新兴市场一直努力想提出候选者。这两人若获得候选资格将对美国构成挑战，世行行长一职向来由美国人掌握。图为现任世行行长佐利克。路透