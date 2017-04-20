（重发）世行CEO称削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的“美国优先”

日本央行可允许通胀率超标来抵消财政支出--伯南克
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
（重发以将世界银行新上任首席执行官的中文译名改用官方说法）
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
格奥尔基耶娃在国际货币基金组织(IMF)和世行春季会议的一个论坛中表示，迄今为止她与特朗普政府官员的会面尚未显露出，美国政府希望削弱在多边机构中的作用。
根据特朗普政府所谓的“瘦身预算案(skinny budget)”，未来三年给予世行等多边开发银行的资金将较奥巴马政府承诺的减少6.5亿美元。
但最终将由美国国会，而非白宫来决定截至2018年10月1日的财年支出水平。
美国目前是世行的最大股东，在该行拥有约17%的投票权。
“如果忽视在多边机构中的地位，这不太符合‘美国优先’，而美国是这些机构重要和有影响力的成员，”格奥尔基耶娃在布雷顿森林体系委员会(Bretton Woods Committee)的会议上说。
她认为，为世行提供资金可能不是特朗普政府“优先考虑的问题”，并强调世行可以有很多办法自己筹得资金。(完)
(编译 汪红英；审校 张荻)
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透东京5月24日 - 亚洲股市周三盘初微跌，澳元与离岸人民币下滑，因此前评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。
路透纽约5月23日 - 美国总统特朗普有关出售2.7亿桶美国原油储备的提议，可能产生意想不到的结果，实际上帮助石油输出国组织(OPEC)平衡全球油市。