（重发）世行CEO称削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的“美国优先”

（重发以将世界银行新上任首席执行官的中文译名改用官方说法）

路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。

格奥尔基耶娃在国际货币基金组织(IMF)和世行春季会议的一个论坛中表示，迄今为止她与特朗普政府官员的会面尚未显露出，美国政府希望削弱在多边机构中的作用。

根据特朗普政府所谓的“瘦身预算案(skinny budget)”，未来三年给予世行等多边开发银行的资金将较奥巴马政府承诺的减少6.5亿美元。

但最终将由美国国会，而非白宫来决定截至2018年10月1日的财年支出水平。

美国目前是世行的最大股东，在该行拥有约17%的投票权。

“如果忽视在多边机构中的地位，这不太符合‘美国优先’，而美国是这些机构重要和有影响力的成员，”格奥尔基耶娃在布雷顿森林体系委员会(Bretton Woods Committee)的会议上说。

她认为，为世行提供资金可能不是特朗普政府“优先考虑的问题”，并强调世行可以有很多办法自己筹得资金。(完)