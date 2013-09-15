世行行长称中国能实现GDP增长目标

路透上海9月15日 - 世界银行行长金墉周日表示，中国今年应该能够实现经济成长7.5%的目标。

但他也警告，受对美国准备收回量化宽松计划的预期影响，新兴市场利率上升，说明仍存在重大风险。

“由美联储宣布可能缩减QE所导致的利率升势，暴露了新兴市场经济体的弱点。”他告诉记者。

“我们对这些新兴市场传达出强烈讯息：要考虑那些弱点，并开始行动。”

在中国公布一系列8月的强劲数据后，数家投行上调了对中国短期经济成长的预测，目前多数投行预计中国经济能实现高于7.5%政府官方目标的增长率。(完)

(编译 隋芬; 审校 白云)

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