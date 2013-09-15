世行行长称中国能实现GDP增长目标

中国3月FDI同比增速降至6.7% 中国不追求贸易顺差--商务部
路透北京4月13日 - 中国商务部周四公布，3月实际使用外资金额（FDI）878.3亿元人民币，同比增长6.7%；一季度实际使用外资金额2,265.1亿元人民币，同比增长1%。
路透上海9月15日 - 世界银行行长金墉周日表示，中国今年应该能够实现经济成长7.5%的目标。
但他也警告，受对美国准备收回量化宽松计划的预期影响，新兴市场利率上升，说明仍存在重大风险。
“由美联储宣布可能缩减QE所导致的利率升势，暴露了新兴市场经济体的弱点。”他告诉记者。
“我们对这些新兴市场传达出强烈讯息：要考虑那些弱点，并开始行动。”
在中国公布一系列8月的强劲数据后，数家投行上调了对中国短期经济成长的预测，目前多数投行预计中国经济能实现高于7.5%政府官方目标的增长率。(完)
(编译 隋芬; 审校 白云)
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4月13日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88536人民币)
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