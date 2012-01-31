专访：林毅夫称中国未来20年经济增长可“保八”

* 日本、韩国和台湾的成长经历可供借鉴

* 称科技创新和结构性改革至关重要

* 欧元区需要扶助希腊,搞好结构性改革

路透北京1月30日电---世界银行首席经济学家林毅夫周一表示,如果能够推动科技创新和结构性改革,未来二十年中国应该能够保持每年8%左右的实质经济增速.

林毅夫在接受路透采访时表示,日本、台湾和韩国的先例表明,中国经济能够保持调整增长,而这是中国能够对帮助全球经济抵御欧债危机影响所做的最大贡献.

"我坚信中国有可能在接下来的10年或20年,保持8%左右的经济增速,"林毅夫在北京接受采访时说,他同时列出的数据显示,目前中国的人均收入约为美国的21%.

日本人均收入在1951年达到美国的21%之後,日本保持了20年的经济高速增长,年均增长率达到9.2%.而台湾人均收入在1975年达到美国的21%之後,台湾经济在20年中取得了8.3%平均增速.而韩国在1977年达到同样水准之後,韩国经济也在接下来的20年取得了平均7.6%的经济增速.

不过林毅夫强调,如果中国想获得同样的增长潜力,需要不断推进经济改革.

"可持续增长最为重要的来源是持续的科技创新和结构性改革,"他指出.

外界广泛预计,2012年第一季中国经济将连续第五个季度放缓,年增速将从去年第四季的8.9%降至8.2%.许多民间机构的分析师甚至预测,今年中国经济增速将创十年来的最慢.

受到债务危机和消费需求放缓的影响,全球经济已经快速降温.世界银行由此将2012年全球经济增速预估下调至仅为2.5%的水平,并警告若欧债危机加深,则情况会更糟.而中国经济的强劲增长一定程度上缓冲了全球经济的放缓.

"中国保持稳定增长,不但有利於中国,而且有利於全世界.对於高收入国家来说,包括西欧各国、美国和日本,最重要的局限就是经济成长,"林毅夫表示.

"作为世界银行首席经济学家,我的建议是中国如何能够继续结构性改革以保持增长势头.如果能够做到这点,这将有利於中国和世界."

**欧元区风险**

林毅夫还表示,欧洲危机向其它地区蔓延的风险仍然很高,欧盟各国应该寻找必要的解决方案.

林毅夫表示,欧洲专注于实施撙节措施的做法充满风险,应该谨慎从事,适当考虑提供必要的政策支持.

"挑战在於这种结构性改革都具有某种紧缩效应,即可能会削弱需求、降低成长速度、抬高失业率,结果导致削减政府债务的意图可能难以实现,"他说.

但他指出,关键是避免希腊债务违约.

"我坚信欧洲各国拥有相应的资源和足够的智慧,理解解决该问题的必要性.因为,如果这个短期问题不能得到遏制,就可能变成曼兄弟那样的危机,并且欧元区肯定会受到严重冲击,"他说.

在希腊政府与其民间债权人之间就债务互换达成协议之前,欧盟领导人难以推进1,300亿欧元的第二轮希腊援助计划.(完)

--编译/审校 王洋/张涛 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。