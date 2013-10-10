世行行长敦促新兴经济体在美联储退出策略实施前进行改革

国际油价升逾2% 因预计供应将收紧
路透纽约3月29日 - 油价周三升逾2%，因美国原油库存增幅小于预期，利比亚供应仍受扰，石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议有望被延长。
路透10月10日 - 世界银行行长金墉周四表示，鉴于美国尚未开始减缓购债，新兴市场国家有两到三个月时间窗口来进行改革。
金墉在一新闻发布会上表示：“我们认为现在新兴经济体或许有两三个月的时间窗口，我们想要传达的信息是，现在是实施改革的时候了。”
他表示，仅仅是美联储宣布可能开始削减其购债措施，就使得一些新兴经济体暴露在脆弱之中，现在他们应该实施财政政策改革和其它变革，以改善商业投资环境。(完)
(编译 王洋; 审校 杜明霞)
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路透纽约3月29日 - 油价周三升逾2%，因美国原油库存增幅小于预期，利比亚供应仍受扰，石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议有望被延长。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。