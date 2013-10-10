世行行长敦促新兴经济体在美联储退出策略实施前进行改革

路透10月10日 - 世界银行行长金墉周四表示，鉴于美国尚未开始减缓购债，新兴市场国家有两到三个月时间窗口来进行改革。

金墉在一新闻发布会上表示：“我们认为现在新兴经济体或许有两三个月的时间窗口，我们想要传达的信息是，现在是实施改革的时候了。”

他表示，仅仅是美联储宣布可能开始削减其购债措施，就使得一些新兴经济体暴露在脆弱之中，现在他们应该实施财政政策改革和其它变革，以改善商业投资环境。(完)

(编译 王洋; 审校 杜明霞)

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