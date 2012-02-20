世行展开行长遴选程序 邀请成员国提名人选

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透华盛顿2月17日电---世界银行周五展开行长遴选程序,邀请187个成员国提名人选.现任行长佐利克将在6月卸任.
董事会在声明中表示,提名期限是3月23日前,世行希望在4月该行和国际货币基金组织(IMF)会议前选出行长.
世行会筛选出三名人选,并在寻求同意後公布姓名.佐利克周三表示,将在6月结束五年任期卸下行长职务.
开发中国家多年来持续争取要在全球金融机构中有更大的话语权,且可能会强调甄选过程中竞争的重要性,但外界仍普遍预期世行行长仍会由美国人出任.
美国财长盖特纳周四表示,美国将在数周内透过公开程序提出人选,避免黑箱作业落人口舌.
目前为止,两个最常被提及的可能继承人选都是美国人,一位是美国国务卿希拉里克林顿,另一位是白宫经济顾问及前财政部长萨默斯.国务院方面坚称希拉里克林顿不会接下世行行长职务.
然而,没什麽证据显示新兴市场可能会有人选出台,并建立够强大的结盟来与美国抗衡.(完)
--编译 王冠中;审校 王丽鑫
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但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
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