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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 20日 星期三 15:35 BJT

世行首席经济学家称富裕国家应允许通胀上升

世界银行首席经济学家Kaushik Basu在智库全球发展中心讲话时表示，发达国家应考虑让通胀暂时升至4%左右，以解决庞大的公共债务。Basu认为，全球经济正在经历结构性转移，到2015年增长提速时，新兴市场经济体将“明显处于主导地位”。图为Kaushik Basu。路透

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