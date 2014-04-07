世行调降今年中国和东亚成长预估（更新版）

(新增要点和世行经济学家评论)

* 东亚和太平洋地区发展中国家2014年经济料增长7.1%，上次预估为7.2%

* 中国经济2014年料增长7.6%，上次预估为7.7%

* 全球贸易改善，将缓解全球金融市况趋紧带来的阻力

路透新加坡4月7日 -世界银行调降对东亚开发中国家2014年的经济成长预估，但表示该地区的经济在接下来几年可望稳定成长，受惠于全球经济成长和贸易回升。

世界银行预期东亚和太平洋地区(EAP)发展中国家经济在2014年和2015年均将成长7.1%，先前预估成长率为7.2%。

2016年成长率亦料为7.1%，略低于2013年成长的7.2%。

“对于东亚而言，我们认为增长动力将越来越多地来自于外部，因发达国家经济复苏，”世界银行东亚和太平洋地区首席经济学家BertHofman对记者说。

“全球经济成长增强，将有助多数发展中的东亚太国家稳定成长，同时适应全球金融情况趋紧的趋势，”世界银行在最新的东亚太经济报告中称。

“全球贸易情况改善的助力，将协助抵销全球金融市场趋紧的阻力。”

包括亚洲新兴国家在内的新兴市场，去年5月到9月左右，因资金外流而受到冲击，因投资人开始为美国联邦储备委员会(美联储/FED)开始缩减货币刺激措施做准备。

世界银行称，尽管东亚太地区金融市场对于美联储12月开始缩减量化宽松的决定反应不大，但该地区发展中国家出现资本流动逆转的可能性仍是隐忧。

世行指出，美国政策利率的正常化前景将为利率带来上行压力，引发资本从疲软经济体进一步大规模外流，还会使得杠杠率提高的国家更加难以管理债务。

“有必要对资本流动保持警觉，”Hofman称，但又补充说目前东亚国家的资本流动多数来自外商直接投资(FDI)，而非证券投资组合，因此波动性比以前要小。

**中国成长**

世行将中国今年增速预估从之前的7.7%下调至7.6%，并将中国2015年成长预估维持在7.5%不变。

世行称，新的2014年前景预估显示中国“今年开局不利”，1-2月工业增加值和出口表现不佳。

在东南亚国家中，世行经济预估变化最大的国家是泰国和缅甸。

世行调降泰国今明两年的经济增速，从此前的4.5%和5.0%调降至3.0%和4.5%。

世界银行称，外部需求改善将促进泰国经济成长。2013年泰国经济实际增长2.9%。

但该行指出，泰国内需仍然不振，因政治动荡持续，而这已影响到旅游收入、公共投资和投资者信心。

“如果政局明显稳定下来...2014年经济成长将更强劲，”该行说。

世行称，2013年缅甸政府在宏观经济改革上取得进展，2014-2016年经济增速可能稳定在7.8%。该行之前预估缅甸2014年和2015年经济成长率均为6.9%。

世行表示，东亚和太平洋地区发展中国家经济成长面临的下行和上行风险大致相当。(完)

(编译 戴素萍/王冠中/石冠兰/王翔琼/艾茂林；审校 于春红/徐文焰/蔡美珍)

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