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中国财经 | 2012年 4月 12日 星期四 13:02 BJT

世行调降今年中国经济增速预测

路透北京4月12日电---世界银行周四表示,已调降中国2012年经济增速预测至8.2%,此前为8.4%,进一步巩固中国料将创下10年来最低年增率的看法.

但世界银行表示,中国2013年经济成长幅度预测由8.3%调升至8.6%,显示中国经济活动明年可能反弹.

世界银行在季度中国经济评估更新中公布预测修正,中国官方第一季经济成长报告将在周五0200GMT公布.

分析师预估,中国1-3月国内生产总值(GDP)料同比增长8.3%,这将是近三年来最低同比增幅.(完)

--编译 蔡美珍;审校 高琦/戴素萍

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