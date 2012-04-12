世行调降今年中国经济增速预测

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透北京4月12日电---世界银行周四表示,已调降中国2012年经济增速预测至8.2%,此前为8.4%,进一步巩固中国料将创下10年来最低年增率的看法.
但世界银行表示,中国2013年经济成长幅度预测由8.3%调升至8.6%,显示中国经济活动明年可能反弹.
世界银行在季度中国经济评估更新中公布预测修正,中国官方第一季经济成长报告将在周五0200GMT公布.
分析师预估,中国1-3月国内生产总值(GDP)料同比增长8.3%,这将是近三年来最低同比增幅.(完)
--编译 蔡美珍;审校 高琦/戴素萍
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