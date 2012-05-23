世行调降中国今年经济增速预估

路透北京5月23日电---世界银行周三将中国经济经济成长率预估值由8.4%调降至8.2%,并敦促中国采用较宽松的财政政策提振消费,而非通过国家投资带动经济活动.

世界银行在东亚及太平洋地区半年度经济评估中称,今年中国经济增速减缓将拖累新兴东亚经济成长率至两年低点,但警告称,欧债危机若恶化可能产生更大影响.

报告称,欧美需求低迷加上中国房地产市场走软都将在近期内压制中国经济.

但如果各国政府和央行及时采取行动和稳定经济,则各经济体应在明年复苏.

世行称,各国可能进一步放宽货币和财政政策来支撑经济活动,但指出,通胀风险限制调整空间.在当前公共债务上升之际,随着经济成长反弹,通胀可能会升高.

"若经济成长加速,通胀压力上升,该地区当局在调整货币政策方面应保持灵活性,"世行表示.(完)

--编译 李爽; 审校 沈以文/张涛

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