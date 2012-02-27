世行称中国须迈向市场经济 当前模式不可持续

路透北京2月27日电---世界银行周一公布报告称,中国必须放松对工业的管制,并朝自由市场迈进.这份报告预计,到2030年时中国将成为全球最大经济体.

世界银行判断中国经济增速临近拐点,呼吁中央政府以及未来领导人整顿经济结构,以便收入和生产力未来持续提高.

世界银行行长佐利克在北京称,"中国领导人也知道,中国当前经济成长模式不能持续."世界银行将公布"中国2030年报告",全文将在0800GMT公布.

"当前不是糊弄过关的时候,现在应该预作准备,对全球和各国经济重大变化作出相应调整."

佐利克公布的这份400多页报告的概要,对中国政府提出六大项建议:巩固市场经济,扶植创新,加强环保,向所有居民提供社保,改善财政体系并与其他国家寻求互惠关系.

其他具体建议包括,敦促中国政府使银行业和利率市场化,发展私营经济,保护农民权利并减少地方政府对土地收入的依赖.

世界银行称,采取这些建议将使得中国社会更为稳定,财富分配更加平等,减少经济成长对出口和投资的依赖,加强对国内消费的依靠.

报告称,"中国已经来至发展道路另一个转折点,需要第二轮战略性及根本性调整."(完)

--编译 田建华;审校 蔡美珍

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