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路透中文国际短讯 | 2014年 6月 6日 星期五 14:44 BJT

世行预计中国今年可实现7.5%经济增长目标

6月6日 - 世界银行周五表示，中国经济今年可实现7.5%的成长目标，但必须坚持财政和金融领域的改革，才能从根本上解决债务问题。世行预计，受政策支持以及全球需求复苏推动，中国经济今年将增长7.6%，但认为明年经济增速可能放缓至7.5%。图为北京中央商务区高楼。路透
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