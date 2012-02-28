版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 2月 28日 星期二 11:52 BJT

世行称中国须迈向市场经济

世界银行发布报告称，中国必须放松对行业的管制，并朝自由市场迈进。报告预计，到2030年时中国将成为全球最大经济体。世行称，中国已到发展道路又一转折点，需要第二轮战略性及根本性调整。

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐