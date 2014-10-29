焦点：世界银行呼吁中国将2015年经济成长目标降为7% 专注改革

图为北京CBD一景。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透北京10月29日 - 世界银行周三表示，中国可以承受将2015年国内生产总值(GDP)增长目标下调至7%，同时仍能保持就业市场的稳健，但世行同时也呼吁中国政府停止设定刚性的增长目标。

在一年三次的中国经济简报中，世界银行对中国将2014年“远大”经济成长率目标7.5%延伸至明年提出警告，称此一举措将会损及政府的改革计画。

中国在历经30年的两位数成长，让数以百万计的民众脱贫之后，中国希望能重新改造经济，能让成长步调虽然放缓，但成长质量有所提升。

但是中国若要让市场力量取代政府计画来运行这全球第二大经济体，则就无法再享有惊人的经济及收入成长率，世界银行的报告中特别强调了这一点。

世界银行高级经济学家斯克礼(Karlis Smits)在新闻发布会上向记者表示，“我们的政策建议是，注意力应该放在改革而非实现具体增长目标上。”

他称，“我们认为，若2015年经济成长率目标为约7%，将符合维持劳动市场稳定所需要的预示成长率。”

世界银行关于就业市场的建议，对中国将有吸引力。忧心社会不安的中国政府曾经表示，稳健的就业市场是施政第一要务。

因房地产市场以及投资成长降温造成内需疲软，中国今年的经济表现不佳，尽管政府及中国人行出台一系列避免经济骤然减速的支持举措。

中国三季度经济增速为全球金融危机以来最慢，分析师认为中国经济将15年来首次达不到官方成长率目标。

世界银行和其他分析师预估，中国今年国内生产总值(GDP)增长7.4%，将是24年以来最低，而且略逊于官方的7.5%成长目标。

世界银行并明确指出，不乐见中国明年定出类似增幅的成长率目标。

“主要的担忧在于，就像2014年目标那样，政策关注点如果是实现强劲的增长目标，就会要求宏观经济政策仍以支持内需为主，而非改革，”世行称。

世行的评论呼应了国际货币基金组织(IMF)的看法，IMF在7月时表示，中国2015年成长率目标应设在6.5-7%，而且除非经济有大幅从该处水平放缓之虞，否则应避免出台刺激举措。

预料中国在明年3月之前，不会宣布2015年成长率目标。

**房价进一步下跌**

很多经济分析师认为，不断放缓的房地产市场是中国经济面临的最大风险。世行预测受供应过剩影响，未来数月中国房价将进一步下跌。

世行称，在中国最大城市北京、上海、广州和深圳，房屋库存水平自2013年初以来已增长逾一倍。在这些城市，每卖出一平方米房子，就有13平方米房子待售。

世行认为，中国二线城市的房屋库存/销售比更高，约为17，不过已脱离今年稍早20左右的峰值。

“库存过量将在未来数季压制房价，”世行称，并补充说当局的任何政策回应都将受到一种现实情况的限制，那就是中国的房地产市场需要经历长期的结构性调整。

虽然一些分析师认为，中国只有实施改革才能推动未来经济增长，但世行谨慎预测，改革带来的任何增长动力将不如此前的大。

据世行和中国国务院发展研究中心计算，改革将在第一年为中国潜在增长率贡献约0.8个百分点。

世行称，改革将使中国五年内的增长潜能总共提高3.5个百分点。

“实施协同改革计划可以提高中国的经济增长潜能，却不能扭转未来10年增长放缓的趋势，”世行称。(完)

(编译 张明钧/李婷仪/艾茂林; 审校 王洋/杜明霞/朱晓军)

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