世行维持2015年中国经济增速预测在7.1%不变

世界银行周三表示，预期今年中国经济将增长7.1%，与先前的预估一致，同时预期2016年和2017年将放缓至7.0%和6.9%。世行称，中国2015年的首要任务推进结构性调整，同时平衡改革与短期需求之间的关系。世行认为，政府干预是金融系统表现不佳的“根本原因”，中国经济增长减速对薪资的影响将大于对就业的影响。路透