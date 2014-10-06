世行调降中国及东亚发展中经济体2014-16年经济增长预估

2014年9月14日在浦东自贸区拍到的图片。 REUTERS/Carlos Barria

* 世行将中国2014年增长率预估降至7.4%

* 东亚和太平洋地区发展中经济体2014年增长率预估降至6.9%

* 2015和16年上述地区增长预估也被调降

* 警告区域房价可能大幅修正

* 指称印尼存在资本外逃的风险

路透新加坡10月6日 - 世界银行调降2014-16年东亚发展中国家和中国的经济增长率，并警告印尼存在资本外逃的风险；而中国的增长率料将放缓，因政府的政策举措旨在让经济走上更为持续的增长轨道。

世行预计，东亚和太平洋地区发展中经济体(EAP)2014年和2015年的增长率将在6.9%，低于此前预估的增长7.1%。2013年该地区增长率为7.2%。

世行还将该地区2016年增长率从7.1%调降至6.8%。

“地区出口和成长将受益于高收入经济体逐步复苏，”世界银行在周一公布的最新东亚太平洋地区经济报告中称。

世界银行补充称，东亚和太平洋地区发展中经济体仍将是成长最快的发展中地区。

报告还指出，经济前景面临的风险包括全球贸易复苏慢于预期，全球利率急剧上升。报告并补充道，其基本预期是基于美国货币政策有序正常化的假定得出。

世界银行称，中国2014年和2015年经济成长可能分别减缓至7.4%和7.2%，低于2013年的7.7%。2016年经济成长速度料为7.1%。

世界银行此前预期，中国2014年经济增长7.6%，2015和2016年均成长7.5%。

“政府出台措施控制地方政府债务，遏制影子银行，并应对产能过度扩张、高能源需求和高污染问题，将会减少投资和制造业产出，”世行就中国经济前景指出。

中国经济今年在疲软开局后一直难以恢复，该国第一季经济增长率创下18个月最低。中国政府已表示，准备容忍更慢的增长速度，以引导经济摆脱对投资和出口的依赖，转为依靠消费拉动。

但房屋市场迅速滑坡对整体经济的拖累越来越明显，促使中央和地方政府加大力度扶持经济。

**楼市和资本撤离风险**

对于该地区房地产市场可能面临的风险，世行发表了一些谨慎的言论，称金融环境急剧收紧可能触发房价失序调整。

在中国方面，世行称，“全国来看，中国房地产价格仍不太可能出现大幅修正，不过几个增长速度不那么快的省份房价可能承压。”

整体来说，该报告补充称，东亚太平洋地区规模较大国家存在严重泡沫的迹象不多，这限制了房价“大幅”修正的空间。

世行预计，2014年不包括中国的东亚和太平洋地区发展中国家经济成长将从2013年的5.2%放缓至4.8%，因印尼和泰国经济增长减缓；该行并称2015年增速可能升至5.3%。

世行称，尽管该地区对资本流动反转的脆弱程度在过去一年下降，但印尼仍相对脆弱，因其短期外部融资需求较高。

美联储料将在明年某一时点开始升息，分析师预计如果美联储推出更积极的政策紧缩周期，那么可能将引发资本从一些新兴市场经济体外逃。

该报告称，2014年下半年印尼经济成长可能将受到抑制，因与商品相关的收入疲弱，政府支出低于预期，而且信贷扩张放缓。泰国来说，近期政治动荡局势的缓解将促使经济恢复成长。

世界银行称，该地区面临的普遍风险包括全球需求复苏可能慢于预期，以及利率快速上升等，这可能导致东亚与太平洋(EAP)部分国家的偿债问题，尤其是家庭和企业层面。

“就马来西亚和泰国来说，它们的家庭负债率较高，如果突然升息的话，或将抑制家庭预算，并可能削减消费支出，”该报告称。

“在中国，...快速升息可能将在产能过剩产业的企业贷款方中引发流动性问题，还可能出现偿付能力问题，”该报告补充称。

世界银行称，该地区的其他风险可能是中国经济严重放缓，但这种可能性较低，部分因为中国政府具有财政缓冲，能够提供经济刺激，或者在出现不良贷款问题时救助银行业。(完)

(编译 张荻/李爽/徐文焰/于春红; 审校 龚芳/王兴亚/张明钧/杜明霞)

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