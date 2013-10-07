世行调降今明两年中国和多数东亚发展中国家经济成长预估

路透新加坡10月7日 - 世界银行周一调降今明两年中国和多数东亚发展中国家经济成长预估，指称中国经济放缓以及商品价格疲弱，不利于印尼等国家的出口和投资。

“东亚发展中国家扩张速度放慢，因中国从出口主导型经济转型，专注拉动内需，”世界银行在其最新的东亚太平洋经济报告中指出。

“由于投资减少、大宗商品价格下跌，以及出口增长逊于预期，印尼、马来西亚和泰国等较大的中等收入国家增长也在放缓，”世界银行称。

世界银行预计今明两年东亚经济增长率分别为7.1%和7.2%，而4月时的预估分别为增长7.8%和7.6%。

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**中国地方政府债务令人担忧**

就中国而言，世界银行称，以信贷扩张为支撑、倚重投资的大规模经济刺激计划已经结束，决策者必须侧重控制信贷增长过快，并加强金融监管。

世界银行并称，地方政府财务结构复杂而且不透明，债务状况令人担忧。世行表示，应通过“明确借款规则、借款途径、以及债务解决方案和全面披露地方政府账目”等措施进行改革。

“影子银行系统的迅速扩张带来严峻挑战，因为其与银行系统有密切联系，但监管较松，而且其运作有银行和地方政府的隐性担保，”世界银行称。

但世行表示，中国地方政府有大量资产以应对负债，他们的土地储备价值达到国内生产总值(GDP)的10%，还有价值相当的国有企业股份。

该行表示，中国的经济调整已经取得一些进展，在截止2013年第一季的两年中，消费对季度经济增长的贡献超过投资，服务业在GDP中的比率也有所加大。

“不过，中国经济尚未决定性转向由消费引导增长的模式，”世界银行称。

世界银行目前预期，中国经济今年料增长7.5%，低于4月时预计的8.3%和国际货币基金组织(IMF)最新估计的7.75%。

世界银行估计，中国2014年增长率为7.7%，较前次预测低0.3个百分点。

国际货币基金组织(IMF)预定周二，在该基金会年会前发布新的全球经济展望报告。

**印尼和菲律宾**

世银称印尼第二季投资增长率降至三年低点；而为因应通胀加速和资本外流而上调利率，加上外商直接投资(FDI)放缓且监管方面存在不确定性，也可能使印尼面临一些阻力。

“全球大宗商品价格下滑已损及其出口收入，并减慢资本密集的资源行业的民间投资，从而打压整体增长。”世银指出。

世界银行将印尼2013年增长预估自先前的6.2%下调为5.6%，明年增长预估则从6.5%调降至5.3%。

就菲律宾而言，该国继第一季投资势头强劲后，第二季投资有所放缓。但海外务工菲律宾人的汇款提振了消费，为第二季经济增长做出四分之三的贡献。

世行预计，菲律宾今年经济将增长7.0%，远高于4月预估的6.2%。2014年菲律宾经济料增长6.7%，亦高于前次预估增幅6.4%。

世行表示，其最新的地区经济增长预估被下调的可能性大于上调，受美联储缩减购债的方式可能没那么有序，且华府财政僵局持续等潜在负面因素影响。

不过，世行东亚和太平洋首席经济学家Bert Hofman补充称，东亚发展中地区出现资本流出的影响，可能被安倍经济学的效果抵消。

他称，日本改善经济的努力可能促使银行贷款增加、导致投资组合再平衡、对外的外商直接投资增加，从而影响到亚洲发展中经济体。(完)

(编译/审校 石冠兰/李春喜/徐文焰/张若琪/白云/张涛)

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