世行下修今明两年全球经济增长预估

路透华盛顿1月17日电---世界银行周二警告称,发展中国家应为经济增长减缓做准备,这部分要归因于欧债危机,世行同时还大幅调降经济增长预估.

"欧洲似乎已经步入经济衰退,几个主要发展中国家(巴西、印度以及程度较轻的俄罗斯、南非和土耳其)的经济增长也已经放慢,"世行在最新经济预估中称.

世界银行预计,全球经济2012年将扩张2.5%,2013年将成长3.1%,远低於6月时均为3.6%的增速预估.

尽管发展中国家的经济增速将会继续高於发达经济体,但世界银行也把对发展中国家2012和2013年经济增长预估分别调降至5.4%和6%.

而之前世行对2012年和2013年发展中国家的经济增长预估分别为6.2%和6.3%.

除此之外,世行预计威胁增长的因素增加.

"欧洲经济低迷,发展中国家增长放缓,这两种不利因素互相增强的风险升高,从而导致经济增长更加疲软,"世行表示.

世行还指出美国与日本未能解决高额债务与赤字,以及其他发达国家增长缓慢的问题,并警告称这些因素可能引发意外冲击.

世界银行还表示,中东和北非地区的政治局势紧张可能妨碍石油供应,令全球前景雪上加霜.世行并称,尽管欧洲正努力达成化解欧债危机的长期解决方案,但市场仍紧张不安.

"尽管目前危机得到遏制,但资本市场发生更广泛的冻结,以及爆发与雷曼危机相当的全球性危机的风险犹存,"世界银行指出.美国投资银行雷曼兄弟在2008年破产,加剧了全球金融危机.

世界银行称,总体来看,全球经济状况"脆弱,市场在中期如何演变还存在极大的不确定性."

世行称,在此背景下,发展中国家比2008年时更加脆弱,因资本流入可能下降,贸易或将趋於疲软.另外,许多发展中国家财政金融状况已然今不如昔,无力积极应对新的危机.

世行指出,自去年8月以来,环绕欧洲的风险厌恶情绪骤然上升,并改变了发展中国家身处的环境,使其举债成本大幅窜升,资本流入下降.

世行表示:"没有哪个国家或地区能逃过严重滑坡的後果."其并称,眼下发展中国家应当计划好如何减弱可能发生的深度危机带来的影响.

世行称,高收入国家负有防止危机发生的首要责任,但"发展中国家也有义务通过20国集团(G20)和其他国际论坛来支持这一过程."

此外,发展中国家"也可通过避免参与贸易争端和允许市场价格自由波动来起到帮助."

世行还指出,发展中国家的政府应启动应急计划,确认支出重点,尝试巩固安全网.这些计划还应考虑到大宗商品价格下跌和资本流入降低的可能性.(完)