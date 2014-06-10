世界银行调降今年全球经济增长预估

路透华盛顿6月10日 - 世界银行周二调降对全球经济增长率的预估，表示从乌克兰危机到美国冬季异常严寒等一系列事件，遏制了今年上半年的经济扩张势头。

世界银行预期，今年全球经济将增长2.8%，低于该行在1月时预估的3.2%；不过其表示，相信经济活动的基础已经变得更加坚实。

该行在全球经济前景半年度报告中表示，乌克兰与俄罗斯之间的紧张情势对全球市场信心造成冲击。该行还将美国经济增长率预估从2.8%调降至2.1%，以反映年初时恶劣天气因素对经济增长造成的影响。

美国第一季经济三年以来首度萎缩，但看似已经呈现反弹态势。

“的确，2014年预估有过大幅下调，”该报告主要作者Andrew Burns接受采访时称，“但那主要反映的是已经发生的情况。”

世界银行预计随着较富裕经济体继续复苏，今年稍晚经济将加快成长。其将未来两年全球增长预估分别保持在3.4%和3.5%不变。

该预估假定乌克兰紧张局势将在今年持续，但不会恶化。世界银行称，若该危机升级，可能进一步动摇全球信心，引发企业推迟投资，最坏情况下可能拖累发展中经济体增长多达1.4个百分点。

“市场、投资者都不喜欢不确定性，”Burns表示，“显然，(乌克兰)紧张局势可能继续发展，事态可能缓和。”

世界银行还担忧，一旦美国联邦储备委员会(美联储/FED)开始升息，挤出全球市场中的一些过剩流动性，可能给新兴市场带来金融波动。

Burns表示，新兴市场尚未充分消化发达经济体收紧货币政策的可能性。

“真正要担心的是2015和2016年会发生什么，”Burns称。

他还表示，发展中国家需要进一步努力解决遏制增长的结构性问题。

Bruns称，今年可能是发展中经济体连续第三年增长率低于5%，这个因素已经导致债务与国内生产总值(GDP)之比不断上升，或许令这些经济体更加不堪一击。

“尽管发展中国家的状况相当不错...但是如果它们想要像我们期待的那样、有力地解决贫困问题，那这还不是它们需要的成长，”他表示。(完)

(编译 徐文焰/朱晓军；审校 白云/李春喜)

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