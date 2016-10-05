世行调高2016年东亚经济成长预估 认为英国退欧影响有限

路透新加坡10月5日 - 世界银行周三略微调升对发展中东亚和太平洋地区2016年经济增长的预估，称英国退欧短期不太可能对该地区经济成长产生严重影响。

世界银行现预计包括中国在内的发展中东亚及太平洋地区(EAP)2016年增长6.4%，2017年增长6.2%。

世行4月时的预估为今明两年分别增长6.3%和6.2%。

“该地区的经济增长在2016-2018年期间预料依然基本强韧，”世行在最新东亚及太平洋经济更新报告中称。

世行对中国2016和2017年经济增长率的预估仍为6.7%和6.5%不变，但将2018年预估调降0.2个百分点至6.3%。

对泰国今明两年的增长预估均提升至3.1%，前次报告中分别为2.5%和2.6%。

“泰国的经济增长率在2018年将回升至3.3%，由于公共投资增加、消费者信心改善以及包括旅游业在内的服务业持续扩张，”世界银行称。

但世行表示，其对该地区的基本看法面临诸如中国经济持续放缓，以及全球金融状况大幅收紧等重大风险。全球金融状况大幅收紧或许会令流入该地区的资本减少。

世行还称，英国即将退出欧盟短期内不太可能会对发展中东亚和太平洋地区产生重大影响，因该地区与英国的直接贸易和金融联系有限。

对英国的出口仅占该地区总出口的不到2%，在该地区的总体外国直接投资中，英国所占的比例也有限。

“中期来看，英国退欧意味着发展中东亚和太平洋地区需要与英国重新协商贸易和投资协定，这也可能影响该地区与欧盟的贸易关系。”(完)