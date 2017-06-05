世界银行预计贸易和制造业将提振2017年的全球成长

路透华盛顿6月4日 - 世界银行周日维持今年全球经济增长将加快至2.7%的预测不变，指因制造业和贸易活动回升、市场信心改善，以及大宗商品价格反弹。

世界银行本次发布的最新全球经济展望报告中，数年来第一次没有因为增长风险升高，而在其6月预测中下调1月公布的预估值。

世界银行预估2017年全球经济增长2.7%。世行对2016年经济成长幅度的估计值为2.4%，较1月预估值上调了0.1个百分点。

世行表示，发达经济体呈现改善迹象，尤其是日本和欧洲；同时七大新兴市场--中国、巴西、墨西哥、印度、印尼、土耳其和俄罗斯，正再次为推动全球经济成长作出贡献。

“目前的复苏尽管脆弱却货真价实，各国应该抓住当前机会推进结构性和市场改革，如此才能吸引民间投资来帮助维持长期增长，”世界银行行长金墉在声明稿中表示。

自1月以来，该行已将日本2017年经济增长率的预估上调0.6个百分点至1.5%，同时欧元区增长率预估调升了0.2个百分点至1.7%。这两大经济体的出口升温与非常规货币宽松政策均有助于支持增长。

世行表示，美国增长表现也有改善，但在美国经济年初因消费支出回落而增长疲弱后，世行把对该国2017年的增长率预估下调了0.1个百分点至2.1%。该行认为消费支出回落是暂时性的。此外，世行略微上调美国2018年的增长预估至2.2%。

世行仍预期中国2017年增长率将从去年的6.7%放慢至6.5%，并预计大宗商品出口国阿根廷、巴西、尼日利亚与俄罗斯今年将结束经济衰退、实现正增长。

但世行提及美国特朗普政府正在考虑采取的行动，并警告称，新的贸易限制举措可能破坏令许多发达国家和发展中国家受益的贸易复苏。

该行表示，此类限制举措可能重点针对中国与其他亚洲经济体。

“中国出口若受到明显干扰，将削弱该国经济增长，并严重波及周边国家，”世行在报告中称。“此外，美国的贸易限制性措施可能招致报复举措。”

该行表示，墨西哥的出口与投资也可能因即将开始的北美自由贸易协定(NAFTA)重新谈判而受到负面影响，同样可能波及中美洲地区。(完)