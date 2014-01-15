世行三年来首次上调全球增长预估 发达经济体加快成长

路透华盛顿1月14日 - 世界银行周二自三年来首次上调对全球经济成长的预估，因美国等发达经济体开始加快成长。

前景向好表明全球经济终于摆脱全球金融危机后的复苏长期低迷局面。

据半年度“全球经济展望”报告显示，世界银行预计今年全球经济增长率将达3.2%，2013年估计为2.4%。世界银行上次在6月时曾预估全球经济成长2014年将达到3%。

世界银行说，全球经济已来到一个“拐点”，因财政紧缩和政策不确定性不再给多数发达国家构成重压。世行预计美国经济成长将尤为强劲，去年估计为1.8%，2014年料为2.8%。

“五年来首次有迹象显示，一些高收入国家开始出现自我持续的复苏，这暗示这些国家可能连同发展中国家一道，成为全球经济成长的第二个引擎，”世界银行首席经济学家巴苏(Kaushik Basu)说。

世界银行再度调降发展中国家的经济增长率预估，2014年增长率预估从6月时预计的5.6%下调至5.3%。

过去两年新兴市场成长步伐为10年来最慢，而在2008年遭遇全球金融危机之前，增长率曾高达约7.5%。

这份世行报告的主要作者Andrew Burns称，危机前的泡沫性增长反映出周期性因素。

“我们正在步入新阶段，发展中国家的成长步伐更接近其潜在可持续性的增长率，”他对记者称。

**顺利解除刺激政策**

随着发达经济体走强，这些国家可能开始缩减危机时期采取的大规模刺激政策。美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月已开始缩减月度资产购买规模，不过其预计低利率至少还会维持一年。

世界银行表示，其预期全球利率将逐步小幅上升，在资金流入放缓之际，对发展中国家的干扰将会很小。

报告表示，“不管这对于发展中国家而言会造成多大拖累，拜高收入国家经济成长走强所赐，额外的出口需求将足以抵销这类拖累。”

然如果利率突然跳升，那些高负债或经常帐赤字庞大的国家，像是泰国和马来西亚等，将是最为脆弱的国家。

该行表示，尽管其全球展望面临一些风险尚未消除，像是中国急剧再平衡、欧元区复苏缓慢，以及美国的财政政策不确定性等，但这些风险已减弱。(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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