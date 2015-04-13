世行下调东亚和太平洋地区增长预估 警告前景面临风险

铃木汽车预计本财年营业利润下降10% 因研发成本上升
路透5月12日 - 铃木汽车周五预测，全年营业利润将下降10%，因研发支出增加，即便是公司预计在印度和欧洲市场的汽车销量将继续增长。
路透新加坡4月13日 - 世界银行下调对东亚和太平洋发展中地区及中国2015年经济增长预测，并警告称全球不确定性可能带来“严重”风险；这些不确定因素包括美元升值和美国加息。
世界银行预计，包括中国在内的东亚和太平洋发展中地区经济在2015年和2016年各增长6.7%，低于2014年的增长6.9%。
这低于10月份预计的今明两年分别增长6.9%和6.8%。
世界银行在周一发布的东亚与太平洋经济最新报告中称，中国正推行旨在令经济增长更加可持续、且能提高金融抗冲击能力的政策，因此经济增长有可能放缓。
世行表示，中国经济2015年增长率或将从上年度的7.4%放慢至7.1%，2016年继续减速至7.0%。该行此前对今明两年的增长预估分别为7.2%和7.1%。
虽然低油价对各国造成的影响不尽相同，不过世行称，油价持续偏低的前景将帮助支撑该地区的增长，高收入经济体的表现预计有所改善也将带来正面影响。
然而该行补充道，由于全球经济存在不确定性，东亚地区经济展望面临“重大风险”。
“美国利率上扬及美元升值，加上发达国家货币政策分歧，可能提高借款成本、造成金融震荡，并使得资本流动下滑情况较预期严重，”世界银行表示。
其并称，日本和欧元区经济若下滑，将打压该地区的出口。另一个风险是中国经济大幅放缓，不过这个全球第二大经济体享有庞大外汇储备等政策缓冲，以及充足的财政空间来实施刺激举措或对债务人提供救助，因此经济大幅放缓的情况不太可能发生。
中国央行自11月以来已两度调降利率，藉此刺激经济成长。
世界银行表示，除中国外的发展中东亚和太平洋国家在2015年料将成长5.1%，2016年则料增长5.4%，去年时为4.6%。
该地区最大石油出口国--马来西亚2015年经济成长料将放缓，因低油价打击能源产业的资本支出，民间消费则因4月开征商品和服务税而有所降温。(完)
(编译/审校 王丽鑫/徐文焰/戴素萍/李爽)
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