世行调降东亚新兴经济体增长预估 因中国经济减速等风险

2015年9月29日在印尼雅加达拍到的图片。 REUTERS/Nyimas Laula

* 2015年东亚与太平洋新兴经济体增长率料为6.5%

* 世界银行调降中国2015年经济增长预估至6.9%

* 中国和东亚与太平洋新兴经济体2016年增长预估亦被调降

* 世行称，风险偏向下行

路透新加坡10月5日 - 世界银行调降东亚和太平洋地区新兴经济体2015与2016年经济增长预估，并表示中国经济可能大幅减速，以及美国预期中的升息可能带来冲击，令前景依然笼罩阴云。

世行目前预期，包括中国在内的东亚与太平洋新兴经济体今明两年的增长率分别为6.5%和6.4%，低于2014年的6.8%。

上次于4月公布的预估为2015年和2016年双双增长6.7%。

“东亚地区经济增长的基本情景受到高于通常水平的不确定性的影响，而且风险偏向下档，”世界银行周一在最新东亚和太平洋经济报告中表示。

“特别是，围绕和源自中国经济再平衡以及预期中的美国利率政策正常化的不确定性。”

世界银行表示，下调东亚地区经济增长主要反映出中国经济增长温和放缓，中国经济2015年和2016年料分别成长6.9%和6.7%，低于2014年的7.3%。

前次预估为中国2015年和2016年分别增长7.1%和7.0%。

世界银行称，2015年除中国以外的发展中东亚地区增长率料持稳在4.6%，然后在2016年加速至4.9%。分别低于前一次预估时的成长5.1%和5.4%。

世界银行称，印尼、马来西亚的家庭收入及企业获利前景受到全球商品市场不振阴霾笼罩。世行称，在这类商品出口国应对贸易条件疲软时，实质贸易加权汇率下跌可扮演关键角色。

“印尼卢比和马币(林吉特)兑美元贬值，已在以本币计算的出口商收入、企业获利及家庭收入方面减少下滑程度--这是宝贵的吸震效果。”世行称。

“更广泛而言，鉴于维持适当储备缓冲的重要性，当局应克制为平抑市场震荡的汇市干预，”世界银行称。

世行称，亚币兑美元进一步下跌的话，可能导致拥有庞大美元计价债务国家的资产负债表更加吃紧。

“一旦个别企业和行业遭受债务明显集中之苦时，压力可能出现，”世行称，并补充道此类风险对印尼、马来西亚、泰国及越南特别值得关注。(完)