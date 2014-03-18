世银直言批评印尼矿石出口禁令 称打击贸易和政府收入

路透雅加达3月18日 -世界银行周二对印尼的矿石出口禁令发出直言不讳的评估，警告称将打击贸易和政府收入，并可能损害投资者对该国已然疲弱的信心。

1月开始实施的出口禁令，在矿业界引发一片混乱。

实施禁令旨在鼓励矿物在印尼进行加工，以提高出口价值。但一群矿企已发起法律挑战，警告说出口禁令将迫使他们放弃业务。

“长期的收益充其量只能说并不确定。”世银驻雅加达经济学家Jim Brumby并称，曾试图强加类似禁令的其他国家，还没有成功的案例。

Brumby是在世银季度经济报告的午餐会上发出上述评论。

世界银行估计，2014-2017年这段期间，因相关出口新规导致出口收入减少，对净贸易造成的负面影响可能达125亿美元；同时，为建立冶炼产能，将需增加资本财进口。

包括矿区使用费和出口税在内，减少的财政收入潜在代价可能有65亿美元。

而且，若是在印尼东部Weda Bay大型镍矿采矿及冶炼项目提案未顺利进行，负面影响还将继续延伸至2017年后。

世界银行指出，禁令使政策不确定性升高，动摇了在印尼采矿的投资气氛。

“长期而言，可能证明这对提高国内价值形成最大的障碍，因在全经济范围投资已然减速的时刻，那加深了投资者的风险意识。”报告称。

世银呼吁对此进行更深入分析和更广泛的谘商。(完)

(编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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