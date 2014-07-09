世行欢迎成立以中国为主导的基础设施投资银行--金墉

路透北京7月8日 - 世界银行总裁金墉对中国提出成立亚洲基础设施投资银行(Asian Infrastructure Investment Bank)的提议表示欢迎，称这一地区新投资的“需求很大”。

中国在去年10月提出成立这样一家银行为亚洲基础设施项目提供资金，并表示可能在这家银行中占最大股，最多持股50%。

中国领导人力求淡化这项提议背后的政治意味，金墉在出访中国期间也表示，成立这样一家新银行从商业角度来看很有意义。

“对发展中国家基础设施建设需求的预估最低也要每年1万亿美元左右，”金墉在一个新闻简布会上对记者表示。他补充说，这个数字远远高于每年1,500亿美元左右的民间产业投资规模。

“因此我们欢迎成立新的组织。我们认为基础设施建设新投资的需求非常大。”

金墉表示，世行可以同任何新成立的基础设施银行合作，无论是以金砖国家为主导的银行，还是上述亚洲基础设施投资银行。

中国外交部副部长李保东周一表示，金砖五国就建立金砖国家开发银行一事取得广泛共识。

金墉赞扬中国在金融改革方面取得的进展，重申世界银行预期中国经济今年将成长7.6%，明年可能略微降至成长7.5%。

“中国经济增速虽有放慢，但政府在继续推进改革，这让我们非常振奋，”金墉说。

“为了能让中国经济保持高质量的成长，他们会需要继续推进改革计划，”他补充说。“迄今为止一切顺利，他们的确在这样做。”(完)

(编译 郑茵 审校 李爽)

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