世界银行调降全球经济成长展望

图为上海浦东金融区，一名建筑工人在等待过马路。 REUTERS/Carlos Barria

路透华盛顿6月12日 - 世界银行调降其全球经济成长展望，指称经济今年扩张脚步要比去年来得慢，因欧洲衰退情况较预期严重，且一些新兴市场近来放缓。

世界银行在其半年度全球经济展望报告中警告，近年来作为全球经济成长推手的大型发展中经济体，将无法重现全球金融危机前的盛况，而且将必须专注于结构性改革以维持经济扩张。

世界银行预测，今年全球的国内生产总值(GDP)将成长2.2%，略低于去年的成长2.3%。在其上次于1月公布的预测中，世界银行预估今年全球经济将扩张2.4%。

该报告的主要作者Andrew Burns表示，未来全球经济应该不会那么剧烈变动，但成长应该会放缓。

世界银行预估在经过今年的低潮后，全球经济在2014年应会成长3%，2015年则料将成长3.3%。

“我们认为，增长放缓并非由于需求不足，而是因为金融危机前非常强劲的增长源于泡沫现象，”Burns告诉记者。

他表示，“我们现在看到的局面更加符合增长潜能。所以，这是一个金融危机之后向新常态转型的例子。”

世界银行称，“新常态”的部分特征在于巴西、印度、俄罗斯和中国等国家增长放缓，大宗商品价格走软，并且各国调整经济结构。

世界银行调低了对发展中国家的展望。发展中国家去年增长率降至10年来最低的5.1%，低于1月的预估值5.5%。该行还预计，发展中国家增长率未来将缓慢回升，明年料为5.6%，2015年达5.7%。

Burns称，他并不担忧增长放缓，因为人们早就预计，随着中国经济从投资主导型增长转向消费主导型增长，其快速扩张将会放缓。

世界银行还表示，欧元区以及美国财政的不确定性未来将不再是全球经济的主要风险因素。相反，发展中国家必须留意美日等发达国家大规模货币宽松的副作用。(完)

(编译 戴素萍/朱晓军；审校 艾茂林/徐文焰)

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