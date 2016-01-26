世行大幅调降2016年油价预估 称新兴市场需求低迷

路透华盛顿1月26日 - 世界银行周二称，将2016年原油价格预估调降14美元至每桶37美元，因供应增加且新兴市场需求前景低迷。

在其年度大宗商品市场展望中，世界银行调了降46种商品中的37种商品价格预估，其中包括原油，称新兴经济体需求可能将持续低迷。

世行经济学家称，需求将持续低迷，而伊朗恢复出口、美国持续生产且北半球暖冬导致供应增加。

世行展望称，2016年油价预计将下跌27%，2015年跌幅达47%。世行将布兰特原油、迪拜原油和西德克萨斯中质油(WTI)的平均价格作为油价指标，它们三者权重相同。

世行资深经济学家、该报告的主要作者John Baffes表示，“原油和商品价格低迷将持续一段时间。”

世行经济学家预计，2016年油价会逐步反弹，但力度将不及以往在2008年、1998年和1986年大跌后的反弹。

世界银行1月稍早调降2016年全球经济增长预估，表示主要新兴市场经济体的疲弱表现将抑制整体经济活动，而且美国等发达国家的情况也不尽人意。(完)