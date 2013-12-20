世行行长称腐败问题是发展中国家“头号公敌”

世界银行周四表明抗击腐败的强硬立场.世行行长金墉称，无论是在公共部门还是民间部门层面，腐败问题都是发展中国家的问题根源。他在一次会议上说：“腐败官员或商人每放进自己兜里1美元，就相当于从亟需医疗服务的孕妇手里偷走1美元。在发展中世界，腐败是头号公敌。”图为世行行长金墉。路透