世行行长称拟对世行进行广泛改革

巴菲特麾下伯克希尔哈撒韦对苹果持股增加逾一倍--CNBC
路透纽约2月27日 - 美国投资大鳄巴菲特(Warren Buffett)周一对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称，麾下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 对苹果的持股自2016年底以来增加逾一倍，成为持有最多的股票之一，并称美股整体上没有达到“泡沫区域”。他是伯克希尔哈撒韦的董事长及执行长。
路透华盛顿10月4日电---世界银行行长金墉周四表示,他将在下周于东京举行的会议中对会员国表示,正准备对世银进行广泛改革,使其对抗贫起到更大作用.
国际货币基金组织(IMF)和世界银行从10月12-14日的年会,将是金墉7月上任以来首次有机会勾勒对世银的愿景.
"我们还未准备好要求做出具体改变...但若我们真的认真想比当前预计还提早结束贫穷...就必须对管理这个机构的方式进行一些改变."金墉告诉记者.
金墉表示,他希望世银这个抗贫机构更为侧重从基础做出改变,而非推出发展贷款."
他表示将在会员国4月的下次会议,提供更明确的具体改革细节.
由於美国和欧洲国家等世银主要捐助国,都正力搏低经济成长、节节高升的赤字和市场动荡,金墉表示向各国提出资本挹注并不恰当.(完)
--编译 张若琪;审校 高琦
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约2月27日 - 美国投资大鳄巴菲特(Warren Buffett)周一对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称，麾下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 对苹果的持股自2016年底以来增加逾一倍，成为持有最多的股票之一，并称美股整体上没有达到“泡沫区域”。他是伯克希尔哈撒韦的董事长及执行长。
路透俄克拉荷马州诺曼2月27日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能需要在近期升息，以免落后于通胀。
路透伦敦2月27日 - 瑞银集团分析师周一称，如果玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国大选民调中的支持率继续上升，瑞郎兑欧元可能升至2015年刚取消汇率上限以来的最高水平。