世行行长称拟对世行进行广泛改革

路透华盛顿10月4日电---世界银行行长金墉周四表示,他将在下周于东京举行的会议中对会员国表示,正准备对世银进行广泛改革,使其对抗贫起到更大作用.

国际货币基金组织(IMF)和世界银行从10月12-14日的年会,将是金墉7月上任以来首次有机会勾勒对世银的愿景.

"我们还未准备好要求做出具体改变...但若我们真的认真想比当前预计还提早结束贫穷...就必须对管理这个机构的方式进行一些改变."金墉告诉记者.

金墉表示,他希望世银这个抗贫机构更为侧重从基础做出改变,而非推出发展贷款."

他表示将在会员国4月的下次会议,提供更明确的具体改革细节.

由於美国和欧洲国家等世银主要捐助国,都正力搏低经济成长、节节高升的赤字和市场动荡,金墉表示向各国提出资本挹注并不恰当.(完)

--编译 张若琪;审校 高琦

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