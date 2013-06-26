世界银行将帮助发展中国家应对利率上升--金墉

专访：日本央行最早可能本月下调通胀预估--前央行理事门间一夫
路透东京4月5日 - 前日本央行理事门间一夫表示，日本央行最早可能本月下调通胀预估，因薪资增长放缓及民间支出疲弱，阻止本财年物价加速上涨。
路透华盛顿6月25日 - 世界银行行长金墉周二表示，世行做好准备帮助发展中国家应对美国联邦储备委员会(FED/美联储)缩减刺激措施将导致的利率上升局面。
“大家对可能出现的情况有很大顾虑，”世行行长金墉对记者表示，此前他发表了有关世行拟在2030年前将赤贫人口比例降至3%的讲话。
“我们必须做好准备采取行动，并且更加努力地确保发展中国家能获得所需的基建投资资金，”金墉说道。他指出部分发展中国家的利率已经上升。
在美联储减少货币刺激措施的预期带动下，利率走升，发展中国家的借款成本变得更贵。
世行的发展计划大部分着眼于帮助发展中国家获得关键基础设施和能源项目所需的资金，这些项目是吸引投资流入一个国家的前提。
金墉表示，即便在利率较低的时期，发展中国家在吸引基建项目投资方面都有困难。(完)
(编译 白云; 审校 张若琪)
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