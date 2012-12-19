世行上调东亚经济前景预估 称中国明年将增长8.4%

资料图片：一名男子在上海黄浦江的船上眺望浦东陆家嘴金融区。 REUTERS/Aly Song

路透新加坡12月19日 - 世界银行周三上调中国和东亚发展中国家2013年经济成长预估,表示尽管全球经济表现迟滞,但该地区仍将保持韧性.

"对2013年,我们预计该地区将受益于旺盛内需以及全球经济温和复苏,后者将使净出口对经济增长的贡献回到正的区域,且这样的趋势将延续至2014年,"世行在最新的东亚与太平洋地区经济展望中指出.

"该区域内大多数国家的宏观经济基本面都保持强劲,应能经受住外部冲击,"报告称.但世行也警告称存在一些风险,例如在中国的投资增长大幅放缓可能动摇全球信心,及美国未能赶在年底前就增税和节支达成协议等.

世行称,明年中国经济料将成长8.4%,受财政刺激措施和大型投资项目加快落实的支撑.最新预估值要高于10月报告的成长8.1%.

"中国经济的放缓现在似乎已经见底,虽然第三季经济同比成长7.4%的增幅还是比不上去年,但经季节调整后的第三季GDP环比成长年率达9.1%,已明显提高,"世行表示.

不过,中国经济成长料在2014年放慢至约8%,潜在增速可能随生产力及劳动力成长放缓而下滑.

对东亚发展中国家整体来说,明年的经济成长料在7.9%,高于先前预估的7.6%.其中菲律宾及马来西亚的经济成长率料分别为6.2%和5.0%.

世行上次的报告中,预估2013年菲律宾经济成长5.0%,马来西亚增长4.6%.

该行表示,消费及投资所构成的内需,一直是支撑东亚经济成长的关键因素,尤其是在印尼、马来西亚、泰国及菲律宾.

"今年服务业的稳健成长,在一定程度上也反映了内需强劲,但这也与收入上升的长期趋势有关."世行在提到上述四国及越南时说.

世行并预估缅甸明年经济成长6.5%,先前的预估为6.2%.

**货币政策与QE3**

尽管亚洲国家政府在面临经济冲击时普遍具备扩大支出的余地,但世行警告称,若进一步宽松货币政策,可能不利于通胀控制.

"在印尼、菲律宾和泰国,当前的政策利率低于泰勒法则暗示的利率,表明货币政策已经相当宽松.相应地,这些国家应限制进一步宽松政策,除非条件发生巨大转变."

"这尤其符合泰国的状况.该国的实质政策利率已经是负值."世行称.

泰勒法则认为,如果通胀率高于目标水平,或经济过热时,应当提高利率.

不过,世行对发达经济体的宽松货币政策给发展中经济体造成的热钱问题表示乐观,称量化宽松并不一定导致更多资本流入新兴亚洲市场.

"第一轮量化宽松的确引起热钱问题,但第二轮没有.而且,流入东亚和太平洋地区的资本包括外商直接投资(FDI),投资创造了就业并促进产能增长,"世行称.(完)

(编译 李春喜; 审校 张荻)

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