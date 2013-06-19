世界银行称关注美联储行动 并做好应对准备

爱立信称将在第一季减记资产 并提列拨备和重组费用
路透斯德哥尔摩3月28日 - 瑞典电信设备生产商爱立信周二表示，今年将提列拨备、减记和重组费用，其中大部分提列是在第一季。此外该公司还公布了新的组织结构和业务重点。
路透伦敦6月19日 - 世界银行行长金墉周三表示，世行关注美国缩减货币刺激措施对发展中国家的影响，且当借款成本上升时，世行将向发展中经济体提供其能担负得起的资本。
自美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克5月22日宣布可能缩减购债规模后，引发了金融市场一连串的动荡。
"我们持续关注这些非常规货币政策对发展中国家的影响，"金墉在接受路透采访时说道。
“如果美联储真的缩减...放慢(资产购买)量化宽松，借款成本将会上升，我们认为发展中国家的借款成本也会上升。这是切实担忧。”(完)
(编译 孙茉莉; 审校 张涛)
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