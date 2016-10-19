新兴市场受到美国和欧洲民粹主义兴起的威胁--世行官员

路透10月18日 - 世界银行金融咨询及银行业部门主任Axel Peuker周二表示，未来几年新兴市场面临的最大威胁可能是发达国家民粹主义和孤立主义的兴起。

Peuker称，若此类情绪继续在美国、欧洲及其它地区蔓延，新兴经济体的贸易和传导机制将受到不利影响。许多新兴经济体都极为依赖出口。

另外，Peuker表示，随着发达国家政治领导人脱离全球化主义，这将催化新兴国家领导人的类似情绪，加剧贫困和收入不均。

“在民粹主义风行之时，你会在发达国家看到何种榜样？”Peuker在标普公司举办的全球固定收益论坛上说道。

英国意外公投脱欧后，孤立主义崛起也成了一部分市场分析师和经济学家担忧的情况。德国和其它欧洲国家的选举中，抱持孤立主义立场的候选人越发受到欢迎，美国共和党总统候选人特朗普有关放弃与墨西哥的贸易协定、并对中国施加贸易关税的言论，都助燃了此类担忧。(完)