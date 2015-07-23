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路透中文国际短讯 | 2015年 7月 23日 星期四 13:00 BJT

梅赛德斯-奔驰董事称看好下半年中国市场前景

戴姆勒旗下梅赛德斯-奔驰的董事Ola Kaellenius对德国在线杂志《Boerse Online》称，公司看好下半年中国市场前景。“可能有些短期波动，”Kaellenius说。“但我们的品牌有吸引力，投资组合强大，加上经销商网络的扩大，这些均表明下半年情况不错。”路透

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