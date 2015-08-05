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路透中文国际短讯 | 2015年 8月 5日 星期三 11:40 BJT

7月财新中国服务业PMI创11个月新高 但受制造业拖累经济仍低迷

财新/Markit周三联合公布，中国7月服务业采购经理人指数(PMI)为53.8，自上月的五个月低点51.8回升，并创下11个月高位。当月服务业新业务指数稳步回升，是服务业活动回暖的重要拉动因素。不过受制造业低迷影响，整体需求仍未有太多改善，中国经济增长依然乏力。路透

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