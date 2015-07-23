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路透中文国际短讯 | 2015年 7月 23日 星期四 12:59 BJT

专访：中国经济下半年料温和向上 降息机率小降准仍有空间--专家

中国二季度经济增长率有惊无险地落在7%的预定目标值上，展望下半年，中国国家发展改革委员会宏观研究院副院长陈东琪认为，拉动中国经济的三大需求有所回升，预计将延续6月份的温和向上势头，全年国内生产总值（GDP）增幅7.2%左右。路透

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