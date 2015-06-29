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路透中文体育短讯 | 2015年 6月 29日 星期一 14:52 BJT

英格兰2-1淘汰加拿大 首次晋级女足世界杯四强

温哥华6月27日，女足世界杯四分之一决赛最后一场，英格兰队在开场3分半中连入两球，2-1击败东道主加拿大队，首次杀入女足世界杯四强。至此，世界杯女足四强全部出炉。分别是德国队、美国队、日本队和英格兰队。英格兰队将在7月2日的半决赛中迎战卫冕冠军日本队。路透

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