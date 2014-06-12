博客：巴西世界杯十问

记者 Andrew Downie

比赛的起止时间？

揭幕战将于巴西当地时间6月12日（星期四）在圣保罗举行，由东道主巴西队对阵克罗地亚队。本届世界杯共有32支球队参加比赛，决赛将于7月13日在里约热内卢的马拉卡纳足球场进行。本届世界杯是第20届世界杯，也是自1978年以来首次在南美洲举行的世界杯。巴西队是唯一一支参加全部20届世界杯的球队，也是唯一一支五次举起冠军奖杯的队伍。

哪些球队是夺冠热门？

所有大型博彩公司均将巴西队列为夺冠热门，并且大多数都开出了1赔3的夺冠赔率。阿根廷队是夺冠第二热门，其中部分原因是其幸运的签位。德国队赔率第三，紧接着便是世界冠军西班牙队。

谁将是黑马？

比利时队以1赔16的赔率位居赔率榜第五的位置。考虑到比利时队在世界杯上唯一一次比16强走的更远还得追溯到1986年，说明此次他们还是很被看好。根据博彩公司的不同，第六名法国队的赔率浮动在1赔18到1赔25之间，也是一个不错的选择。而哥伦比亚队抽到了相对容易的签位，因此赔率也达到了1赔25。

最佳球员会是谁？

毫无疑问有三位热门球员。若梅西想要成为和马拉多纳一样伟大的球员，他就必须带领阿根廷队至少闯进决赛。C罗所在的葡萄牙队可能走不了那么远，但这位皇马前锋在汇集美国队与德国队的小组中有着绝佳的展示才华的舞台。东道主球员内马尔在去年的联合会杯中表现出色，他期待的是率领巴西第六次捧起世界杯冠军奖杯。

会有许多进球吗？

若近几届世界杯的势头持续下去的话，恐怕不会有太多进球。1994年世界杯中，每场比赛平均进2.71个球，自那之后，每届世界杯的场均进球数便一直下降。上一次场均进球数超过3的世界杯还是在1958年的瑞典世界杯上。

有哪些值得期待的里程碑式纪录？

一旦德国队前锋克洛泽有进球入账，那么他将追平巴西球星罗纳尔多保持的15球世界杯个人进球纪录。若阿尔及利亚队在他们第一场对阵比利时队的比赛中未能进球，那么阿尔及利亚队将成为唯一一个连续6场世界杯比赛都没有进球的国家队。而西班牙队门将卡西利亚斯已经在15场世界杯比赛中保持了7场零失球的纪录，如果再加上3场的话，他就将追平希尔顿和巴特斯联手保持的纪录。除此之外，卡西利亚斯离意大利门将曾加于1990年创造的连续517分钟不丢球记录只差84分钟的距离。若美国队主教练克林斯曼或者法国队主教练德尚率领自己的队伍捧杯的话，那么他们便会成为继马里奥·扎加洛和贝肯鲍尔之后既作为球员又作为教练获得过冠军奖杯的人。

场馆能够按时建成吗？场馆是什么样子的？

去年联合会杯之时便有六个建好的场馆，它们现在运行状况都很良好。其他六个分布于阿雷格里港、圣保罗、玛瑙斯、库亚巴、库里奇巴和纳塔尔的场馆建设则出现了一些问题，尤其是网络建设问题。在场馆周围，有些地方甚至看起来依然还像个建筑工地。然而无论在外部建设还是内部设施方面，大多数场馆的建筑还是给人以深刻印象的。

将会有多少观众？

目前为止，比赛门票已经被抢购掉大约300万张。共有64场比赛，这就意味着每场比赛大约有47,000人现场观看，属于世界杯比赛的正常水平，也和1950年上届巴西世界杯的场均观众人数大体持平。但有一件事是肯定的，即本届杯赛场均观众人数不会打破1994年美国世界杯单场观众将近69,000人的纪录。

天气状况如何？

巴西是一个很大的国家，南部的气温在晚上可以降到几乎零摄氏度，因此球迷在南部观看比赛时需要准备厚外套。而北部的气候则炎热而潮湿，因此对于在北部举行的比赛来说，比赛间隙及时补充水分十分重要，特别是下午举行的比赛，由于天气炎热，届时比赛的节奏可能也不会那么快。

本届世界杯会像去年联合会杯那样受到抗议活动和骚乱的冲击吗？