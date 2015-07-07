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路透中文体育短讯 | 2015年 7月 7日 星期二 10:11 BJT

劳埃德上演帽子戏法 美国5-2胜日本女足

7月5日，女足世界杯总决赛在温哥华落幕，美国女足5-2闪电战大胜卫冕冠军日本队，在2011年上一届世界杯决赛惜败日本之后，实现完美复仇。上半场开场仅16分钟，美国女足队长劳埃德上演帽子戏法，助美国队取得压倒性优势。日本女足虽坚持奋战，但无力回天，2-5不敌对手失去宝座。这是美国队继1991年和1999年第三次捧得女足世界杯冠军。路透

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