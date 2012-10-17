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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 17日 星期三 10:52 BJT

世预赛橙军取四连胜

在周二世界杯预选赛D组的比赛中，荷兰客场4-1击败罗马尼亚，迎来四连胜，范德法特与范佩西均有进球入账。双方在此前的三场预选赛中都取得了全胜。而由於华沙大雨而组织者未能及时决定关闭体育场防雨屋顶，H组的英国与波兰的比赛则延期至周三。路透

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