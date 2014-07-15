世界杯激发美国人对足球热情--调查

路透纽约7月11日 - 路透/益普索调查显示，美国可能还不算爱上了足球，但随着世界杯一步步推进，美国球迷确实变多了。

世界杯进入半决赛时，56%的美国人称在关注世界杯。而在世界杯开赛后第一周，只有39%的美国人关注世界杯。

美国队在世界杯小组赛中出线，后来在1/8决赛负于比利时。美国队的不俗表现激发了美国人对足球的兴趣。

来自密歇根州28岁的莫里斯（Josh Morris）表示，观看世界杯挺有意思。

“四年前，我几乎不知道世界杯这回事。足球现在也不算是我最喜爱的体育运动，但我对足球的兴趣是以前的10倍。”莫里斯每周都会关注美国职棒大联盟（MLB）和美国橄榄球联盟（NFL）。

美国对足球的热爱还没到南美和欧洲的程度，但世界杯小组赛美国对阵葡萄牙的比赛，创下了足球比赛在美国最高收视率。估计有2,470万人通过ESPN和西班牙语电视网Univision观看了这场比赛。

调查显示，美国人对世界杯的了解程度更高了。约62%的受访者表示听过或阅读过世界杯的情况，三周前该比例约为50%。

当被问及预计哪支球队会捧起大力神杯时，仍有6%的美国人说美国队有希望，尽管这时美国队已经被淘汰。

该调查通过网络进行，6月13-17日的调查涵盖1,365名美国成年人，7月4-8日的调查涵盖1,674人。6月调查的置信区间为正负3.2个百分点，7月调查的置信区间为正负2.7个百分点。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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