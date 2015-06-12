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路透中文体育短讯 | 2015年 6月 12日 星期五 16:09 BJT

王丽思90分钟绝杀 中国女足1-0小胜荷兰

加拿大时间周四，2015年女足世界杯小组赛中，中国女足1-0绝杀荷兰，取得本届世界杯女足赛中的首场胜利。在第90分钟补时赛中，王丽思接过谭茹殷长传，推射将球打入远角，为本场比赛取得了关键性的一分。中国女足在揭幕战中0-1不敌东道主加拿大队，目前总分3分与荷兰队并列第二，随后会在16日对战本轮小组赛的最后一个对手新西兰队。路透

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