一周焦点：欧元区成长让人看不懂 且听德拉吉如何说

撰稿 Jeremy Gaunt

路透伦敦11月2日 - 未来一周，欧美的数据将会揭示，欧元区的经济是如何之糟，而美国的增长又是多么地具有可持续性。

欧洲方面将有欧洲央行利率决议以及一系列新的经济预测出炉，美国则将公布举足轻重的月度就业报告。

10月的采购经理人指数(PMI)也将说明，企业是如何看待欧美形势发展的。中国的PMI数据已经公布且逊于预期。

在许多人看来，周四欧洲央行的会议将是主要的财经事件--尽管实际上这次会议不会有行动出台，也构不成什么悬念。

欧洲央行会上不大可能调整利率，和往常一样，外界将把注意力放在随后的记者会上，分辨央行总裁德拉吉发言的细微差别。就欧洲央行而言，有价值的消息来自其决策的过程而非最终的结果。

本周的通胀数据让欧洲央行暂时脱离困境，不必立即出台进一步行动以抗击通缩威胁。

欧元区10月通胀率升至0.4%，虽然升幅小得令人担心，但毕竟要好于前一个月了。

央行的决策者们也并不急于做出新举动，因为目前他们还未看到其定向贷款以及购买资产支持证券(ABS)政策的效果如何。

金融市场中许多人希望欧洲央行采取全面的量化宽松计划，就像美国联办储备理事会(美联储)刚刚结束的计划那样去购买资产。但正如央行管理委员会委员诺沃特尼所说的，这不大可能。

“我认为，我们不应该让市场所左右，在每次会议上都制定出一个新计划。”

央行还会希望从美联储结束量化宽松计划的举动及其较为强硬的措辞基调中获得一些支持。自美联储周三会议以来，欧元兑美元已经跌逾1.5%，自5月以来跌幅超过10%。

欧元疲软不仅会提振欧元区出口，还会产生输入性通胀，两者都是欧洲央行希望看到的结果。

但投资者希望在周四会议上看到的细微差别在于，是否有迈向全面量化宽松的动能，以及如何克服德国反对立场。

欧洲央行长期以来一直通过多种方式向欧元区经济注入资金，但经济动能的增长却显得扑朔迷离。

PMI数据料凸显这种状况。欧元区制造业目前的状况只是略好于停滞水平，数据一直非常低迷。

“10月...企业和消费者调查表明，欧元区经济在第三季已全面停滞后，第四季开局疲弱，”Capital Economics在一份报告中指出。

在一周中段，欧盟执委会将公布最新经济预估，经济合作暨发展组织(OECD)也将发布对20国集团(G20)经济成长预估。

**英国央行料维持利率不变**

此外，英国央行周四料也将维持利率在纪录低点不变。过去两周，已有三位高级官员表示坚决反对加息。

在几周前，有为数不少的经济分析师预计英国央行11月将加息。路透调查显示，如今分析师一致预期本月政策会议将维持利率不变。

其中部分原因在于，虽然英国经济复苏比其他国家强劲，但仍处在初步阶段，若其主要贸易伙伴经济下滑，英国的复苏势头也恐难以持续。

美国是英国的主要伙伴国之一，不过其经济表现相对强劲。

据路透调查，美国10月非农就业岗位料增加23.3万个。

如果这一预估在周五得到确认，将证实美联储的看法，即就业市场继续向全面良性的方向发展。(完)

(编译/审校 李爽/郑茵)

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