今年全球经济料将增长3.3% 仍倚重亚洲国家驱动

* 全球GDP预测大都持平於1月

* 新兴国家前景更佳,有降息空间

* 欧元区主权债危机仍是主要风险

路透伦敦/新加坡4月19日电---周四公布的路透调查显示,今年全球经济料将温和扩张3.3%,因欧元区债务危机还在闷烧,且美国经济复苏相对缓慢,使得亚洲继续成为经济增长的主要驱动者.

今年稍晚亚洲及拉美经济体料将加快增长步伐,由货币刺激政策所推动,西方决策者则愈来愈不可能提供这类提振.

美国经济不像许多人原先预期的那般起飞,且前景仍相对黯淡,不过仍比多数西方国家要好很多.

"我们认为美国经济自我维系型复苏的情况愈来愈明显,对於欧元区发生的问题,虽不是完全免疫,但有不错的抵抗力,"Capital Economics资源全球分析师Andrew Kenningham表示.

"在欧洲,情况真的大不相同.我们预期今年会衰退,但我们发现很难找出明年欧元区将复苏的理由."

路透在本周20国集团(G20)财长会议前几天,调查全球逾700位分析师所得的预估为,今年全球经济将增长3.3%,持平於三个月前的调查结果.

这低於国际货币基金组织(IMF)对2011年经济增长3.9%的预估,也略低於其对今年经济增长3.5%的预测.

但分析师预估2013年经济可望增长3.8%,因预期欧元区危机消退,美国动能增加,且亚洲再度大步前进.

今年初美国就业市场缓步改善,且有不错的稳健扩张,令前景更加亮丽,如今预期美国今年经济将增长2.3%,明年则将增加2.4%.

相比之下,欧元区今年料将萎缩0.4%,在第三季前都将陷在温和衰退中.

然欧元区中德国和法国等经济较强的国家,和意大利、西班牙及希腊等较弱的国家,它们之间的经济增长数据差异极大.

**亚洲经济形势**

调查显示,亚洲经济增长可能在第一季触底.

受访者一年来首次调降预估,虽然这是一个正面迹象,但现在高兴可能还为时尚早.

"信心在慢慢恢复,"汇丰亚洲经济研究部联席主管Frederic Neumann表示.

"我们已经看到中国已采取有力举措支撑经济增长,中国明显仍是地区经济引擎,而且去年欧洲情势带来的金融风险也开始消退."

尽管中国和印度不会出现全球金融危机之前那样的两位数增长,但受其宽松政策,强劲内需,出口复苏以及持续较长时间的欧债危机企稳等因素支持,这两个国家将在2013年反弹.

"经济增长在第一季已经触底,事态在企稳,或许会在接下来的几个季度加速,该地区可能在今年下半年全力前进,"Neumann补充称.

中国经济今年料增长8.4%,2013年或增长8.6%,分析师预计印度本财年将增长7.1%,略低於1月调查时预估的7.3%.

日本本财年应温和增长2%,因为震後重建以及海外需求复苏将有助於前景改善.

分析师调降澳洲、新西兰、菲律宾、韩国、台湾和越南的经济增长预估,但新加坡、马来西亚、泰国的前景相比前次调查向好.

**央行动向**

各国央行将继续努力在支持经济增长和控制通胀之间保持平衡.

今年前几个月美国一连串好於预期的经济数据,促使分析师降低对美联储推出第三轮量化宽松举措的预期.他们认为增加债券购买的可能性为30%,低於3月调查时的33%.

美联储和欧央行将维持利率至少至明年年底,以支撑经济增长,英国央行亦然.

印度央行最近降息,分析师预计其到12月时附买回利率将再降50个基点至7.5%,到明年6月将达7%.

中国人民银行可能维持贷款利率不变,其将放宽流动性,针对最需要支持的小型企业进行有选择的放款.(完)

--编译 戴素萍/李爽; 审校 吴云凌

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