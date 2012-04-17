全球经济处于“不安的平静”--IMF

国际货币基金组织（IMF）周二表示,由於美国经济复苏脚步渐稳，且欧洲方面的威胁消退，全球经济成长正缓慢改善，但风险仍高且情势极为脆弱。 ''一股令人不安的平静仍在持续。让人觉得情况随时可能再度急转直下，''IMF首席经济学家布兰查德在详述IMF全球经济展望报告时说。路透