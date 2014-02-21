世界经济有步入低增长与高失业并存阶段的风险

路透悉尼2月21日 -经济合作暨发展组织(OECD)周五警告称，如果要避免出现新一轮增长放缓与失业居高不下相交织的局面，亟需实施全面改革，来激励提高生产率，降低贸易壁垒。

在OECD公布的“向增长迈进”的报告中，该机构表示，在后金融危机阶段，改革动能有所放缓，现多是零散而渐进的举措。

澳洲在本周末主持召开20国集团(G20)财长和央行总裁会议时，将致力于推动促成长议程，OECD的报告与其意图相符。

澳洲国库部长霍基一直要求采取正式的全球增长目标，该目标将比国际货币基金组织(IMF)设定的更高。目前IMF预计2014年全球经济成长率为3.7%。

“自危机以来生产率普遍减速，这预示了一个低增长新时代的开端，”OECD首席经济学家暨副秘书长帕多安( Pier Carlo Padoan)表示。

“这些忧虑已经在OECD发达国家盛行一段时间了，现在也涵盖了新兴市场经济体，这也受到许多国家失业高企和就业参与率低下的助燃。”

帕多安指出了包括全球贸易放缓、企业投资乏力与许多国家失业居高不下等诸多问题。

建议的补救措施包括，降低竞争监管壁垒、进一步开放对外贸易与投资、将税收从劳动力向消费、房地产和遗产转移等。

不同国家面临着不同的挑战。面临人口老龄化问题的德国、日本和韩国等国需要扩大就业参与率，部分要靠吸引更多女性进入职场。

对于英国、澳洲、加拿大和美国而言，问题包括生产率低下和医疗保健利成本高等。建议的改革举措包括提高受教育机会和消除外国投资障碍等。

许多新兴市场国家需要提高接触优质教育的机会，减少基础设施在物质和法律上的瓶颈，使更多劳动者进入正式岗位并离开非法经济领域。

OECD指出，由于新兴市场对于主要央行货币政策最终正常化的冲击抵御力极差，这些任务是刻不容缓的。

美联储缩减资产购买规模的举措已导致一些新兴市场出现极端压力，因外资进入发达市场寻求更好的回报。

美联储主席叶伦本周末参加G20峰会时，可能会听到很多这样的担心。(完)

(编译 石冠兰 审校 艾茂林)

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