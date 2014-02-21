世界经济有步入低增长与高失业并存阶段的风险

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透悉尼2月21日 -经济合作暨发展组织(OECD)周五警告称，如果要避免出现新一轮增长放缓与失业居高不下相交织的局面，亟需实施全面改革，来激励提高生产率，降低贸易壁垒。
在OECD公布的“向增长迈进”的报告中，该机构表示，在后金融危机阶段，改革动能有所放缓，现多是零散而渐进的举措。
澳洲在本周末主持召开20国集团(G20)财长和央行总裁会议时，将致力于推动促成长议程，OECD的报告与其意图相符。
澳洲国库部长霍基一直要求采取正式的全球增长目标，该目标将比国际货币基金组织(IMF)设定的更高。目前IMF预计2014年全球经济成长率为3.7%。
“自危机以来生产率普遍减速，这预示了一个低增长新时代的开端，”OECD首席经济学家暨副秘书长帕多安( Pier Carlo Padoan)表示。
“这些忧虑已经在OECD发达国家盛行一段时间了，现在也涵盖了新兴市场经济体，这也受到许多国家失业高企和就业参与率低下的助燃。”
帕多安指出了包括全球贸易放缓、企业投资乏力与许多国家失业居高不下等诸多问题。
建议的补救措施包括，降低竞争监管壁垒、进一步开放对外贸易与投资、将税收从劳动力向消费、房地产和遗产转移等。
不同国家面临着不同的挑战。面临人口老龄化问题的德国、日本和韩国等国需要扩大就业参与率，部分要靠吸引更多女性进入职场。
对于英国、澳洲、加拿大和美国而言，问题包括生产率低下和医疗保健利成本高等。建议的改革举措包括提高受教育机会和消除外国投资障碍等。
许多新兴市场国家需要提高接触优质教育的机会，减少基础设施在物质和法律上的瓶颈，使更多劳动者进入正式岗位并离开非法经济领域。
OECD指出，由于新兴市场对于主要央行货币政策最终正常化的冲击抵御力极差，这些任务是刻不容缓的。
美联储缩减资产购买规模的举措已导致一些新兴市场出现极端压力，因外资进入发达市场寻求更好的回报。
美联储主席叶伦本周末参加G20峰会时，可能会听到很多这样的担心。(完)
(编译 石冠兰 审校 艾茂林)
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