一季度全球黄金需求量同比降18% 因黄金ETF流入量自高点回落--WGC

路透上海5月4日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布最新季度黄金需求趋势报告，一季度全球黄金需求为1,034吨，同比下降18%，主要是因为黄金ETF（交易所上市基金）流入总量由去年同期的阶段性高点回归到正常水平，以及各国央行的黄金储备需求持续放缓。

在一季度黄金需求量主要子项中，黄金首饰和科技用金需求相对稳定，分别为480.9吨和78.5吨，同比分别增长1%和3%；黄金ETF及类似产品的需求为109.1吨，同比下降68%；金条和金币需求量为289.8吨，同比增长9%；各国央行和其他机构的购金需求为76.3吨，同比下降27%。

“（一季度）黄金需求出现同比下降，主要原因是去年第一季度市场表现得太好了。”世界黄金协会市场信息部负责人Alistair Hewitt指出。

据世界黄金协会中国区董事总经理王立新介绍，去年一季度由于避险需求上升及投资者追涨黄金，当季黄金ETF净流入342.1吨，为历史上第二高点。今年第一季虽然黄金ETF流入量同比降幅较大，但是与过往八年以来的均值水平相差无己。

近几年来全球各国央行中持续购入黄金作为储备的主要是发展中国家，例如中国。不过中国官方黄金储备已连续五个月没有发生变化，主要是因为中国外汇储备受到了较大压力。

“从中长期来看我们仍然对中国黄金市场的未来持乐观态度，”王立新指出，受到全球再通胀、地缘政治不确定性以及资产配置的需求不断上升的影响，黄金仍将受到投资者的青睐并被配置于投资组合中。

一季度全球黄金供应总量为1,032吨，同比下降12%。其中金矿产量为764吨，与去年同期持平。

王立新预期，以现有黄金储量以及现有探明的矿山储量，未来五年内全球黄金供应量下降将是大概率事件。（完）